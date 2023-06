Unfall auf der L88 in Osnabrück: Ein Autofahrer ist nach links von der Fahrbahn abgekommen und in zwei entgegenkommende Autos gekracht. Foto: NWM-TV up-down up-down Unfall auf L88 Mit mehr als 1,5 Promille: Autofahrer fährt in Osnabrück in Gegenverkehr und rammt zwei Fahrzeuge Von Julia Gödde-Polley | 16.06.2023, 08:44 Uhr

Ein Autofahrer ist am späten Donnerstag in Osnabrück von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Auf der L88 in der Nähe der Autobahnauffahrt Osnabrück-Hafen rammte er zwei Autos. Die Polizei stellte fest, dass er Alkohol getrunken hatte.