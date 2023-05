Der Unfall ist auf der Kreuzung Haster Weg/Lerchenstraße in der Dodesheide passiert. Symbolfoto: Imago Images/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Frau verletzt Schwerer Unfall auf Haster Weg in Osnabrück: Auto erfasst beim Abbiegen Fußgängerin Von Julia Gödde-Polley | 19.05.2023, 11:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Auf dem Haster Weg in Osnabrück hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto hat an der Kreuzung des Haster Weges mit der Lerchenstraße eine Fußgängerin erfasst.