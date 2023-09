Stau Richtung Niederlande Ein Verletzter nach Unfall auf der A30 im Bereich des Osnabrücker Südkreuzes Von Anke Schneider | 06.09.2023, 10:04 Uhr Auf der A30 ist es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down

Auf der A30 in Höhe der Brücke über der Holsten Mündruper Straße im Bereich des Osnabrücker Südkreuzes ist am Mittwochmorgen eine Person bei einem Unfall verletzt worden. Der Verkehr staut sich in Fahrtrichtung Niederlande.