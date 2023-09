Osnabrücker Innenstadt Unfall am Rosenplatz: Eine Person schwer verletzt Von Lea Borner | 01.09.2023, 21:15 Uhr Am Freitagabend hat sich ein schwerer Verkehrsunfall in Osnabrück ereiegnet. Symbolfoto: imago images/U. J. Alexander up-down up-down

In der Osnabrücker Innenstadt gab es am Freitagabend einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Hier erfahrt Ihr alles, was bisher über den Unfall bekannt ist.