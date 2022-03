„Abgesperrte Bereich sind dafür da, dass sie abgesperrt bleiben“, sagt Polizeisprecher Jannis Gervelmeyer. FOTO: NWM-TV Nach tödlichem Fahrradunfall Bis zu 50 Personen stören Osnabrücker Polizei bei der Unfallaufnahme Von Jörg Sanders | 25.03.2022, 06:02 Uhr

Ein Radfahrer ist gestorben, die Polizei nimmt ihre Arbeit auf - und das dauert nun einmal eine Weile. Einigen dauert es zu lange. Unbeteiligte ignorieren die Absperrung und stören die Polizisten. So geschehen am Mittwoch nach dem tödlichen Unfall in Osnabrück.