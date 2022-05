In der Nacht zu Montag wurden in der ganzen Stadt Plakate aufgehängt, die das Alando Palais kritisieren. FOTO: Benjamin Beutler Noch keine Hinweise auf Plakatkleber Staatsschutz ermittelt wegen Anti-Alando-Aktion in Osnabrück Von Dietmar Kröger | 10.05.2022, 16:32 Uhr

In der Sache „Plakataktion gegen das Alando“ ermittelt jetzt der Staatschutz. Das teilte am Dienstag Oberstaatsanwalt Alexander Restemeyer mit. Unbekannte hatten in der Nacht zu Montag im Stadtgebiet Plakate geklebt, auf denen sie dem Alando eine rassistische Einlasspolitik vorwerfen.