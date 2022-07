Vor Ort kam der Dekontaminationscontainer der Berufsfeuer Osnabrück zum Einsatz, da die Substanz als möglicherweise gefährlich eingeschätzt worden war. FOTO: NWM-TV up-down up-down Einsatz in Schutzanzügen Weiße Substanz kam per Post: Polizei Osnabrück gibt Entwarnung Von Arlena Janning | 19.07.2022, 11:33 Uhr | Update vor 1 Std.

In einem Gebäude am Hasetorwall in Osnabrück ist am Dienstagvormittag eine unbekannte weißliche Substanz aufgetaucht. Sie war per Post an die Adresse geschickt worden. Mittlerweile hat die Polizei Entwarnung gegeben: Die Substanz ist harmlos.