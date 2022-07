Der Anhänger wurde zwischen Samstag und Montag an der Mindener Straße in Osnabrück gestohlen. FOTO: Carsten Rehder/dpa (Symbolbild) up-down up-down Polizei sucht Zeugen Autoanhänger in Osnabrück gestohlen Von Niklas Golitschek | 19.07.2022, 14:55 Uhr

Ein auf dem Seitenstreifen abgestellter Anhänger ist am Wochenende an der Mindener Straße in Osnabrück gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.