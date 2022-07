Das „Devil Dance“ auf dem ehemaligen Sinn/Leffers-Grundstück an der Johannisstraße ist ein Fahrgeschäft, das insbesondere bei Kindern und Jugendlichen beliebt ist. FOTO: Arlena Janning up-down up-down Mobiler Freizeitpark an der Johannisstraße Unangemessenes Schild an Osnabrücker Fahrgeschäft sorgt für Irritationen Von Arlena Janning | 31.07.2022, 16:28 Uhr

Der heutige Sonntag ist der letzte Tag von „Schausteller in der City“ in Osnabrück. Bei einem der Fahrgeschäfte auf dem mobilen Freizeitpark an der Johannisstraße ist ein Schild im Verkaufshäuschen unangenehm aufgefallen.