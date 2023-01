Der Prelle Shop, Osnabrücks traditionsreichster Schreibwarenladen, zieht nach über 60 Jahren innerhalb der Krahnstraße um. Foto: Jörn Martens up-down up-down Vermieter weist Vorwürfe zurück Umzug von Prelle in Osnabrück: Alles nur ein großes Missverständnis? Von Sebastian Stricker | 06.01.2023, 15:48 Uhr | Update vor 52 Min.

Osnabrücks bekanntester Schreibwarenladen, der Prelle Shop in der Krahnstraße, zieht um – weil Chefin Uta Westerholt sich nach mehr als 60 Jahren vom Vermieter im Stich gelassen fühlt. Was die Paderborner Investmentgesellschaft Tatar Holding als Hauseigentümerin dazu sagt, und was sie jetzt mit ihrer frei werdenden Altstadt-Immobilie vorhat.