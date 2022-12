Bislang wird das Auto bei 66 Prozent der Wege im Landkreis Osnabrück ausgewählt. Im Kreis Steinfurt liegt der Pkw-Anteil nur bei 57 Prozent. Foto: Jörn Martens up-down up-down Was zum Umsteigen bewegt Umfrage zur Mobilität: Landkreis Osnabrück ist absolute Autofahrer-Region Von Jean-Charles Fays | 15.12.2022, 05:30 Uhr

In keinem angrenzenden Kreis ist das Auto als Verkehrsmittel so dominant wie im Landkreis Osnabrück. Das ist eine zentrale Erkenntnis einer am Montagabend vorgestellten 18-monatigen Projektarbeit. Eine Datenanalyse und umfangreiche Bürgerbefragungen zeigen aber auch, was die Menschen im Landkreis zum Umsteigen bewegen würde. Die Ergebnisse im Überblick.