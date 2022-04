Vertauschte Rollenbilder? Männer aus Osnabrück erzählen, wie lange sie in Elternzeit gehen würden und warum. FOTO: Nina Fehrensen Kinderbetreuung in Familien Video-Umfrage: Würden Männer in Osnabrück eine längere Elternzeit nehmen? Von Nina Fehrensen | 28.04.2022, 18:15 Uhr

Vater bei der Arbeit, Mutter bei den Kindern - so sieht die klassische Rollenverteilung in den Familien aus. Doch was halten Osnabrücker von diesem Modell? In der Umfrage berichten Männer, ob sie selber in eine verlängerte Elternzeit gehen würden.