Zwei Familienunternehmen aus dem Osnabrücker Land schließen sich zusammen: Die Bäckerei Middelberg aus Bad Iburg hat mit sofortiger Wirkung das Filialnetz der Bissendorfer Bäckerei Brinkhege übernommen.

Glücklicherweise sollen alle Mitarbeiter an Bord bleiben, sagt Brinkhege-Gesellschafterin Heike Brinkhege gegenüber unserer Redaktion. Doch besteht die Gefahr, dass die Brötchen- und Brotvielfalt in unserer Region unter der Fusion leidet. Zumindest fürchten dies viele unserer Leser, die unter dem Artikel und in den Sozialen Netzwerken kommentieren.

Umfrage: Welcher Bäcker ist der beste in der Region Osnabrück?

Doch wo schmecken Brötchen und Brot in der Region Osnabrück eigentlich am besten? Machen Sie mit bei unserer Umfrage und wählen Sie eine der acht großen Bäckereien beziehungsweise Bäckerei-Ketten – oder wählen Sie „Sonstige“ und schreiben uns in den Kommentaren, welchen Bäcker jeder Osnabrücker unbedingt einmal besuchen sollte: