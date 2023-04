Gehören zum Stadtbild von Osnabrück: E-Scooter spalten die Gemüter. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Nach Abstimmung in Paris Umfrage: Sollten E-Scooter in Osnabrück verboten werden? Von Christopher Bredow | 04.04.2023, 15:42 Uhr

E-Scooter spalten die Gemüter, seitdem sie sich in den Städten verbreiten – auch in Osnabrück. In Paris haben die Bürger jetzt für ein Verbot der Leih-Roller gestimmt. Wir wollen von Ihnen wissen: Sollten E-Scooter auch in Osnabrück verboten werden?