Boas Kragtwijk bei seinem Zwischenstopp in Osnabrück. Foto: Beau Tilli 2500 Kilometer in 50 Tagen Ultraläufer Boas Kragtwijk läuft von Amsterdam über Osnabrück nach Kiew Von Lena Bäunker | 28.07.2023, 14:00 Uhr

Sechs Marathons hat Boas Kragtwijk schon hinter sich, als er am Donnerstagnachmittag in Osnabrück ankommt. 44 liegen ihm noch bevor. Die Stadt ist nur ein Zwischenstopp auf einer langen Reise: 2500 Kilometer wird der niederländische Ultraläufer insgesamt laufen, von Amsterdam über Berlin und Warschau bis nach Kyiv. Und das in nur 50 Tagen.