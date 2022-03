Musikstücke aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die die Sehnsucht nach Frieden widerspiegeln, trägt die Neue Hofkapelle Osnabrück in der Marienkirche vor. FOTO: Sven Jürgensen Veranstaltung in St. Marien Solidarität mit der Ukraine: Osnabrücker tragen Lieder und Texte vor Von Rainer Lahmann-Lammert | 19.03.2022, 18:42 Uhr

Eine Solidaritätsveranstaltung für die Menschen in der Ukraine findet am Mittwoch, 23. März um 20 Uhr in der Marienkirche statt.