20 Soldaten, die im Krieg verletzt wurden, landeten am Donnerstag mit einer Maschine aus Polen auf dem Flughafen Münster-Osnabrück FOTO: TV7News up-down up-down Großaufgebot an Rettungswagen Ukrainische Kriegsverletzte landen am Flughafen Münster-Osnabrück Von Anke Schneider | 25.08.2022, 16:45 Uhr | Update vor 39 Min.

Am Donnerstag gab es am Flughafen Münster-Osnabrück jede Menge Blaulichter zu sehen. Auf dem Rollfeld war eine Maschine mit 20 Kriegsverletzten aus der Ukraine gelandet, die in die umliegenden Krankenhäuser verteilt wurden.