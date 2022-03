Die Spendenbereitschaft der Osnabrücker ist riesig. Die freiwilligen Helfer im Grünen Jäger und im Bottled hatten alle Hände voll zu tun. FOTO: Nina Fehrensen Grüner Jäger und Bottled Video: Etliche Osnabrücker folgen Spendenaufruf für Ukraine-Flüchtlinge Von Nina Fehrensen, Benjamin Beutler | 02.03.2022, 22:35 Uhr

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen in Osnabrück. Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Im Bottled und dem Grünen Jäger in Osnabrück wurden Spenden gesammelt. Wir waren mit der Kamera vor Ort.