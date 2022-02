Wegweiser in Twer. Wie geht es mit der Städtepartnerschaft zwischen Osnabrück und Twer weiter? FOTO: Benjamin Kraus OB Pötter schreibt ihrem „lieben Kollegen“ Osnabrück und Twer: Zerstört der Krieg auch die Städtepartnerschaft? Von Wilfried Hinrichs | 25.02.2022, 16:12 Uhr

Putins Angriff auf die Ukraine wird zu einer Belastungsprobe für die Partnerschaft zwischen Osnabrück und dem russischen Twer. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter versucht, mit einem Brief an ihren „lieben Kollegen“ die Freundschaft zu erhalten. Die Ursulaschule hat am Freitag den lange geplanten Schüleraustausch mit Twer abgesagt.