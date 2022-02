Oberbürgermeister Markus Lewe und Oberbürgermeisterin Katharina Pötter entzünden in Münster gemeinsam ein Friedenslicht, das an den Leitspruch des Westfälischen Friedens erinnert „Pax optima rerum – der Frieden ist das beste aller Dinge“. FOTO: Stadt Münster Ukrainekonflikt: Appell der Friedensstädte Münster und Osnabrück senden gemeinsames Signal für Dialog und Diplomatie Von Dietmar Kröger | 23.02.2022, 16:59 Uhr

Der Leitspruch des 1648 in Osnabrück und Münster besiegelten Westfälischen Friedens lautete „Pax optima rerum – der Frieden ist das beste aller Dinge“. Ganz in diesem Sinne haben die Oberbürgermeister beider Städte, Katharina Pötter und Markus Lewe, angesichts der bedrohlichen Lage in der Ost-Ukraine ein gemeinsames Friedenszeichen gesetzt.