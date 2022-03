Mehrere hundert Menschen sind am vergangenen Samstag zu einem Schweigemarsch zusammengekommen. Für den kommenden Samstag sind 500 Teilnehmer angemeldet worden. (Archivbild) FOTO: Swaantje Hehmann Krieg in der Ukraine Osnabrücker Friedensinitiative ruft für Samstag erneut zum Schweigemarsch auf und | 01.03.2022, 17:00 Uhr Von Jörg Sanders Arlena Janning | 01.03.2022, 17:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende waren in Osnabrück mehrere hundert Menschen zusammengekommen, um gemeinsam friedlich gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Am kommenden Samstag sollen erneut ein Friedensgebet und ein Schweigemarsch stattfinden.