Das waren die Lotterie-Gewinn in Stadt und Landkreis Osnabrück in den vergangenen Jahren. Symbolfoto: Waldemar Brandt/Unsplash up-down up-down Überblick der vergangenen Jahre Glückspilze: Diese Lotterie-Gewinne gab es in der Region Osnabrück Von Julia Weßling | 12.09.2022, 05:30 Uhr

Volltreffer! Wir haben Lotterien gefragt, welche großen Gewinne schon in die Stadt und den Landkreis Osnabrück geflossen sind. Ergebnis: In den vergangenen Jahren hat es in unserer Region einige Glückpilze gegeben.