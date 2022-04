Am 30. März 2022 gingen Erzieher und Sozialarbeiter in Osnabrück für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße. Die Tarifverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. FOTO: Thomas Osterfeld Arbeitsbedingungen für Erzieher „Überfordert“ und „hemdsärmelig“: DGB teilt aus gegen Osnabrücks Kita-Verantwortliche Von Sandra Dorn | 08.04.2022, 18:03 Uhr

Mitten in den Tarifverhandlungen für Erzieher hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) heftige Kritik am Kita-Management der Stadt Osnabrück geübt. „Im Fachdienst Kinder scheint man damit überfordert, sich vor allem um das Personal zu bemühen“, schreibt der DGB in einer Pressemitteilung. Was sagt die Stadt dazu?