Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Überfall gegen 15.20 Uhr. Ein junger Mann habe den Drogeriemarkt im Rosenburg-Center an der Buerschen Straße betreten, die Kassiererin mit einem Messer bedroht und das Geld aus der Kasse verlangt. „Seiner Forderung verlieh er schließlich Nachdruck, indem er das Messer an den Hals der Frau hielt“, so die Polizei. Mit dem Geld flüchtete der Täter anschließend zu Fuß. Die Angestellte blieb nach Polizeiangaben körperlich unversehrt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die alarmierten Beamten entdeckten den Verdächtigen etwa zehn Minuten nach dem Überfall nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Der Mann habe äußerst nervös gewirkt und ein Messer fallen gelassen. Gegenüber den Polizisten gestand er die Tat ein. Das geraubte Geld hatte er noch bei sich.

Polizei Osnabrück sucht Zeugen

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Osnabrück. Am Sonntag ordnete das Amtsgericht Untersuchungshaft an. Die Ermittler bitten Zeugen, die Beobachtungen in der Drogerie oder im Umfeld machen konnten und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich unter Tel. 0541 3272115 zu melden.