Pretty in Pink: Martina Hass (oben links), ihr Auto und ihr Barbie-Tross bei der Barbie-Premiere in der Hall of Fame in Osnabrück Foto: Matthias Liedtke up-down up-down Nur für Ladies oder Preview für alle? Überall pink: So waren die „Barbie“-Vorpremieren in Osnabrücker Kinos Von Matthias Liedtke | 20.07.2023, 14:16 Uhr

Das Thema bewegt die Massen: Insgesamt rund 1000 Menschen haben sich am Mittwochabend in Osnabrück auf den Weg ins Kino gemacht, um als erste den neuen „Barbie“-Film zu sehen. Was treibt sie an und was haben sie erlebt?