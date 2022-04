Überall noch ein Stockwerk draufsetzen? Das schlägt die Linke-Fraktion für alle Einfamilienhaussiedlungen vor. Hier das Wohngebiet am Staudenweg in Sutthausen. FOTO: Geodaten Osnabrück Knappes Bauland Überall in Osnabrück ein Stockwerk mehr? Warum diese Idee nicht gut ankommt Von Rainer Lahmann-Lammert | 26.04.2022, 13:03 Uhr

Bauland ist knapp in Osnabrück. Soll deshalb in allen Einfamilienhaussiedlungen der Stadt ein zusätzliches Stockwerk erlaubt werden? So schlägt es die Linke vor, um den Flächenverbrauch zu begrenzen. Keine gute Idee, meinen die anderen Fraktionen.