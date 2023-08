Wie schon in der Vergangenheit lag der Fokus der Kontrolle auf der Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer. Dabei wurde das Fehlverhalten gegen und von Rad- und Elektrokleinstfahrzeugfahrern gleichermaßen in den Blick genommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Kontrolliert wurde an Orten, die unter Einbeziehung der aktuellen Unfallanalyse, der Berücksichtigung von regionalen Besonderheiten der Verkehrssicherheitslage sowie gesammelten Hinweisen und Beschwerden von Bürgern im Osnabrück und Belm ausgewählt worden waren.

Über Gehwege und rote Ampeln

Insgesamt kontrollierten die Beamten zwischen 12 und 20 Uhr 109 Fahrradfahrern, neun Pedelec-Fahrer und neun E-Scooter-Fahrer. Dabei wurden 86 Verstöße bei Fahrradfahrern, fünf bei den Pedelec-Fahrern und sechs bei den E-Scooter-Fahrern gezählt. Der größte Teil davon waren das Befahren von Gehwegen (42), Vorfahrtsverletzungen wie das Fahren über rote Ampeln (32), aber auch ignorierte Durchfahrtsverbote (elf), das Fahren durch die Fußgängerzone (sieben) oder das Telefonieren mit dem Mobiltelefon (fünf). Zudem wurde einem getunten E-Scooter die Betriebserlaubnis gelöscht.

Nur etwa jeder sechste kontrollierte Radfahrer trug einen Helm, heißt es weiter. Daher nutzte die Polizei die Kontrollen, um auf das Tragen von Radhelmen hinzuweisen. Das ist in Deutschland keine Pflicht, es gilt aber eine grundsätzliche Empfehlung für Radfahrer.

Auch Autofahrer hadern mit roten Ampeln

Kontrolliert wurden auch 23 Kraftfahrzeuge, 16 Mal wurde dabei ein Verstoß festgestellt: Am häufigsten davon (acht) kam es zu Vorfahrtsverletzungen wie beispielsweise dem Überfahren roter Ampeln. Zwei Kraftfahrer fuhren mit zu geringem Abstand an Radfahrern vorbei. Zwei weitere fielen bei der Schwerpunktkontrolle dadurch auf, dass sie ein Halte- oder Parkverbot missachteten. Zwei andere ignorierten ein Durchfahrverbot. Eine Person wurde mit Handy am Steuer erwischt, und bei einer weiteren wurde die Ladungssicherung bemängelt.

Neben der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden die Verkehrsteilnehmer über Gefahrensituationen in Verbindung mit dem Fehlverhalten aufgeklärt.