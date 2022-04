In den Schulen werden die geflüchteten Kinder aus der Ukraine herzlich empfangen. FOTO: dpa/Annette Riedl Mammutaufgabe durch Ukraine-Krieg Bereits mehr als 440 ukrainische Flüchtlingskinder an Schulen in Region Osnabrück Von Dietmar Kröger | 12.04.2022, 05:30 Uhr

Die Integration der aus der Ukraine geflüchteten Kinder in das deutsche Schulsystem ist eine Herkulesaufgabe. In Stadt und Landkreis Osnabrück wurden laut Regionalem Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) bis Anfang April bereits 339 Schüler von Schulen im Landkreis und 104 von Schulen in der Stadt aufgenommen.