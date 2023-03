Die Schauspielerin Gabriela Benesch und der Interpret Alex Parker erzählen das Leben von Udo Jürgens am 30. April in Osnabrück. Foto: Alex Schrattenthaler up-down up-down „Griechischer Wein“ und mehr „Udo Jürgens Story“ am 30. April im Rosenhof in Osnabrück Von Thomas Wübker | 25.03.2023, 09:00 Uhr

Im kommenden Jahr wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden. Am 30. April erinnert eine außergewöhnliche Hommage im Rosenhof in Osnabrück an den großen Chansonnier.