Nicht immer kommt der Kurier mit grünem Rucksack: Hier ein Fahrer von Uber Eats in Florenz. FOTO: Arnulf Hettrich/imago-images up-down up-down Online Essen bestellen Uber Eats in Osnabrück: Das bietet der neue Lieferservice Von Rainer Lahmann-Lammert | 12.08.2022, 14:20 Uhr

Ein weiterer Anbieter drängt auf den Markt für Essenslieferungen: Uber Eats startet seinen Service in Osnabrück mit 30 Restaurants. Ausgesucht werden die Gerichte über eine App. Was unterscheidet den neuen Anbieter von Lieferando und Co.? Wir haben nachgefragt.