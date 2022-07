Fehlt: Gino Lago-Bentron. FOTO: Archiv up-down up-down U21: Mehr als nur Fußball spielen Serie soll gegen robuste Heeslinger halten – Ohne Lago-Bentron Von Winfried Beckmann | 03.05.2013, 19:23 Uhr

Der Nächste, bitte?! Schön wär’s, und es soll auch so sein nach einer tollen Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. Aber es wird nicht leicht, was die U-21-Fußballer des VfL Osnabrück am viertletzten Spieltag der Saison in der Oberliga vor der Brust haben: den Tabellenzweiten TuS Heeslingen am Sonntag ab 15 Uhr auf der Illoshöhe.