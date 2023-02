Die Turmuhr der Katharinen Kirche ist stehen geblieben Foto: Andre Havergo up-down up-down Plötzlich standen die Zeiger still So wird die Turmuhr der Katharinenkirche in Osnabrück wieder zum Laufen gebracht Von Xenia Schwenk | 15.02.2023, 16:44 Uhr

„Zehn nach eins? Das kann doch nicht sein!“, dachten sich wohl viele Osnabrücker am Montagmorgen auf ihrem Arbeitsweg entlang der Katharinenkirche. Im Beisein unserer Redaktion haben Pastor Weymann und Küster Krüger am Mittwoch an der Uhr gedreht - natürlich um 13.10 Uhr.