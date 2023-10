Neues Wohn- und Geschäftshaus Trotz steigender Kosten: Uwe Lehmkuhl baut am Berliner Platz in Osnabrück Von Rainer Lahmann-Lammert | 22.10.2023, 08:01 Uhr Die Spundwände sind gesetzt: Jetzt können die Erdarbeiten am Berliner Platz in Osnabrück beginnen. Auf dem früheren Tankstellengelände entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus. Foto: Rainer Lahmann-Lammert up-down up-down

Die Baukosten steigen, die Zinsen verharren auf hohem Niveau – viele Investoren legen ihre Bauprojekte auf Eis, um günstigere Konditionen abzuwarten. Nicht so Uwe Lehmkuhl aus Ibbenbüren. Er zieht seine Pläne für ein großes Wohn- und Geschäftshaus am Berliner Platz durch. Die Bagger sind in Aktion.