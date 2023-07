Osnabrück ist die Start-up-Hauptstadt Niedersachsens. Allerdings dürften in den Acceleratoren auch wieder mehr Gründer aus der Region sein, sagt Florian Stöhr. Symbolfoto: imago images/Political-Moments up-down up-down Fünf Jahre Gründerzentrum Trotz Start-up-Hotspot: Zu wenig Gründer aus Osnabrück? Von Nina Kallmeier | 12.07.2023, 07:30 Uhr

In den vergangenen fünf Jahren hat sich Osnabrück zur Start-up-Hauptstadt in Niedersachsen gemausert. Start-ups aus ganz Deutschland zieht es in die Region. Doch aus Osnabrück und Umgebung selbst dürfte es wieder mehr Bewerbungen von Gründern geben.