Am 5. September 2021 dreht sich beim Bergfest am Piesberg alles ums Wasser. FOTO: Piesberger Gesellschaftshaus Am Sonntag, 5. September 2021 Trotz Corona: Bergfest am Piesberg in Osnabrück findet statt Von André Pottebaum | 10.08.2021, 19:55 Uhr

Das Bergfest am Osnabrück Piesberg findet in diesem Jahr statt: Das Motto der Veranstaltung am Sonntag, 5. September 2021, lautet "Mit allen Wassern gewaschen!"