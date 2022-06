FOTO: Jörn Martens up-down up-down Online-Seminare sind in Amerika im Trend. Auch hier sollen sie bekannter werden. Trend in den USA Online-Seminare Moocs auch in Osnabrück bekannter machen Von Nadine Sieker | 15.04.2013, 19:57 Uhr

Seminare mit dem Laptop im Bett liegend absolvieren statt im Kursraum auf möglicherweise unbequemen Stühlen – was für manche Studenten ein noch unerfüllter Traum ist, könnte Wirklichkeit werden. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und die Iversity GmbH rufen zu einem Wettbewerb auf, bei dem Professoren Online-Lehrveranstaltungen produzieren sollen. Auch Oliver Vornberger, Hochschullehrer am Institut für Informatik an der Universität Osnabrück, möchte sich bewerben.