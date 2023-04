Logo NEO Sie wollen in Osnabrück mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aller Negativschlagzeilen rund um die Arbeitsbedingungen zum Trotz. (Von links) Jana Meinders, Josina Philine Roth, Hannah Klus und Ramon Lopez Vidales machen an der BBS Haste die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin und zum sozialpädagogischen Assistenten. Foto: Jörn Martens up-down up-down Umworben von den Kitas „Ich will Erzieherin werden“: Vier Osnabrücker Azubis über den Weg in ihren Traumjob Von Sandra Dorn | 02.04.2023, 06:30 Uhr

Ist die Arbeit in der Kita wirklich so unattraktiv? Nicht aus Sicht der Azubis, die an der Osnabrücker BBS Haste gerade die Ausbildung zum Sozialassistenten oder zur Sozialassistentin machen. Dank Fachkräftemangels haben sie eine Jobgarantie – aber entscheidend für ihre Berufswahl ist noch etwas ganz anderes.