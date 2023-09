Explodierende Baukosten, hohe Zinsen: Platzt der Traum vom Eigenheim in der Region Osnabrück?

Nach der ersten Staffel zum Thema „Wohnungsnot in der Region: Bezahlbare Mieten verzweifelt gesucht” fokussiert sich unsere Redaktion in der zweiten Staffel der Immobilien-Serie auf die Folgen der Inflation für Bauwillige, Kaufinteressenten, Bauunternehmen und den Immobilienmarkt. Jeden Mittwoch und Samstag lesen Sie in den kommenden Wochen einen neuen Serienteil.

Eigenheim wird für Normalverdiener unbezahlbar

Zum Staffelauftakt konstatiert der Chef des Eigentümerverbands Haus und Grund Osnabrück, Christian Biemann, dass „selbst der Haushalt mit einem Nettogehalt von 3000 bis 3500 Euro Probleme bei der Immobilienfinanzierung hat“. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert er, was helfen könnte, damit wieder mehr gebaut wird und kritisiert die politischen Vorgaben, die dazu führen, dass Neubaukosten explodieren und Mieten deutlich steigen.

Der Neubau bricht ein: Herausforderung so groß wie noch nie

Wie dramatisch die aktuelle Lage für diejenigen ist, die den so dringend benötigten neuen Wohnraum in Osnabrück schaffen sollen, zeigt sich bei einem Osnabrücker Wohnungsunternehmen, das bereits seit mehr als 70 Jahren in Osnabrück aktiv ist. Vor solch großen Herausforderungen hat es in seiner Geschichte nach eigenen Angaben „bislang noch nicht gestanden“. Die Wohnungsbaugenossenschaft Osnabrück (WGO) kritisiert die miserablen Rahmenbedingungen für den Neubau und erklärt, was sich jetzt dringend ändern muss, damit der Hausbau in der Region wiederbelebt wird.

So teuer werden Immobilien in Stadt und Landkreis Osnabrück

Im NOZ-Immobilienatlas für Eigentumswohnungen in der Stadt Osnabrück und im NOZ-Immobilienatlas für Häuser in der Region beschreiben wir, wie sich die Preise entwickelt haben. Darüber hinaus wagen Immobilienexperten eine Prognose, ob es sich lohnt, mit dem Hauskauf noch zu warten oder ob Häuser und Wohnungen in der Region in den kommenden Jahren wieder teurer werden.

Abenteuer Hausbau

Darüber hinaus haben wir mit Bauherren in der Region gesprochen und erzählen ihre Geschichte über den steinigen Weg zum Eigenheim. Ein weiterer Serienteil beschreibt, welche Folgen das neue Gebäudeenergiegesetz für den Kauf von älteren Häusern hat – und wie teuer es auf einmal wird, wenn man diese umfangreich sanieren muss.

Wie man beim Neubau sparen kann

Darüber hinaus gibt ein Baukostenexperte aus der Region Tipps, wie man beim Neubau sparen kann und worauf beim Kauf von Bestandsimmobilien zu achten ist.

Die Wohnkonzepte der Zukunft

Auch moderne, aktuelle Wohnkonzepte wie an der Möserstraße in Osnabrück und Wohnkonzepte der Zukunft stellen wir in der zweiten Staffel unserer Serie vor.

Diese Geschichten lesen Sie in Staffel 2 – der Überblick

Chef von Haus und Grund Osnabrück: Darum wird die eigene Immobilie für viele Osnabrücker unbezahlbar (Mittwoch, 6. September)

Zum Auftakt der zweiten Staffel unserer Immobilien-Serie „Explodierende Baukosten, hohe Zinsen: Platzt der Traum vom Eigenheim in der Region Osnabrück?“ sagt der Chef des Eigentümerverbands Haus und Grund Osnabrück, Christian Biemann, welche Folgen steigende Zinsen und Baukosten für Kaufinteressenten haben – und erklärt, wie das Haus wieder bezahlbar werden könnte.

Explodierende Baukosten und steigende Kreditzinsen: Stoppt die WGO geplante Neubauprojekte in Osnabrück? (Samstag, 9. September)

NOZ-Immobilienatlas für die Stadt: So teuer sind Eigentumswohnungen in den Osnabrücker Stadtteilen (Mittwoch, 13. September)

NOZ-Immobilienatlas für die Region Osnabrück: Hohe Bauzinsen: Werden Häuser im Osnabrücker Land wegen hoher Bauzinsen wieder billiger? (Samstag, 16. September)

Prognosen von Osnabrücker Immobilienexperten: Werden die Immobilienpreise in diesem Jahr wieder fallen? (Mittwoch, 20. September)

Die ganze Familie packt mit an: Wie man trotz der Baukostenexplosion noch bezahlbar bauen kann (Samstag, 23. September)

Baukostenexperte Thomas Brendel erklärt, wie man beim Neubau sparen kann (Mittwoch, 27. September)

Explodierende Mieten: Osnabrücker Experten erklären, welche Sanierungskosten Vermieter auf Mieter umlegen dürfen – und welche nicht (Samstag, 30. September)

So viele Wohnungen stehen in Osnabrück leer: Wie beseitigt die Stadt den Leerstand? (Mittwoch, 4. Oktober)

Neues Wohnkonzept: An der Möserstraße in Osnabrück entstehen 380 Mini-Apartments (Samstag, 7. Oktober)

Serielles Bauen: Wie Module aus Massivholz das Bauen in der Region Osnabrück verändern könnten (Mittwoch, 11. Oktober)

Streit um Flächenfraß: Münsteraner Modell auch in Osnabrück: Kein Platz für Einfamilienhäuser in Osnabrück? (Samstag, 14. Oktober)

Wohnungstausch zwischen Rentnern und jungen Familien: So könnte das Konzept in Osnabrück aussehen (Mittwoch, 18. Oktober)

Osnabrück will Bauland nur noch in Erbpacht vergeben: So funktioniert Erbpacht: Das sind die Vor- und Nachteile (Samstag, 21. Oktober)

Neuer Anreiz oder Investoren-Schreck? Was Wohnungsunternehmen von der neuen Erbpacht-Regelung bei der Baulandvergabe in Osnabrück halten (Mittwoch, 25. Oktober)

Energieeffiziente Gebäude immer gefragter: So wirken sich steigende Energiekosten auf Osnabrücker Immobilienpreise aus (Samstag, 28. Oktober)

Schlüsselfertig, aber pleite: Wie Bauherren sich in der Region Osnabrück gegen eine Insolvenz der Baufirma absichern können (Mittwoch, 1. November)

Bauunternehmen aus der Region Osnabrück fordert: So sollten Stadt und Landkreis den Wohnungsbau wiederbeleben (Samstag, 4. November)

Das dicke Ende kommt noch: So teuer wird die Immobilie, wenn der Altbau aufwendig saniert werden muss (Mittwoch, 8. November)

Steigende Bauzinsen: Wenn mit der Anschlussfinanzierung der Zinshammer kommt: Diese Tipps geben Banken in der Region Osnabrück (Samstag, 11. November)

Fazit: Neubaugeschäft bricht ein: Mit diesen Maßnahmen können wir die Baukrise in der Region Osnabrück überwinden (Mittwoch, 15. November)