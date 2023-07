Er liebte die Natur: Noch bis kurz vor seinem Ende machte Sergio Grani ausgiebige Spaziergänge. Foto: Lorenzo Grani up-down up-down Im Alter von 76 Jahren Musikalischer Pizzabäcker der Osnabrücker Trattoria am Markt: Sergio Grani ist verstorben Von Tom Bullmann | 28.07.2023, 16:46 Uhr

Fast 20 Jahre war er in seiner Trattoria der „Italiener am Markt“: Sergio Grani. Prominente und Politiker gingen bei ihm ein und aus, Musiker sorgten für besondere Atmosphäre. In seiner Trattoria gründete sich die Band Ombre di Luci. Jetzt ist Grani im Alter von 76 Jahren verstorben.