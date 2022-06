In der Landesliga befindet sich der Ex-Titelkandidat SC Melle auf bestem Wege, die zurückeroberten Sympathien des Anhangs wieder zu verspielen. Nach dem Sturz auf Rang sieben zählt im Heimspiel gegen SV Großefehn nur ein Sieg. Mit Anstand will sich der SSC Dodesheide aus der Landesliga verabschieden. Gegen SV Wilhelmshaven II soll den Fans am Sonnenhügel noch einmal Fußball gehobener Qualität geboten werden.

Ein weiteres Jahr in der Bezirksliga sichern kann sich der SV Bad Laer beim Doppelprogramm in Holzhausen (Sa.) und gegen Hagen (Mo.). Zum allerletzten Strohhalm greift heute Schlusslicht TuS Borgloh gegen SC Rieste .

Im munteren Aufstiegskampf der Kreisliga Stadt fordert der SV Rasensport nach fünf Siegen in Serie den Top-Favoriten SC Türkgücü heraus. Tabellenführer Spielverein 16 (bei BW Schinkel) und Verfolger SV Hellern (in Pye) müssen auf fremdem Terrain bestehen. Auch VfR Voxtrup wittert nach dem 3:0-Sieg am Donnerstag wieder Morgenluft: „Wenn wir am Montag gewinnen, sind wir wieder dran“, hofft VfR-Coach Alvaro Vicente auf einen Sieg gegen TuS Haste II.

In der Kreisliga Süd traut sich Concordia Belm-Powe eine Überraschung gegen den souveränen Spitzenreiter SF Schledehausen zu und könnte so für neue Spannung im Titelkampf sorgen.