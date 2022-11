Vielseitiger Osnabrücker Saxophonist Tommy Schneller spielt mit Christian Steiffen und Suzi Quatro Von Tom Bullmann | 09.11.2022, 13:15 Uhr

Mit dem Blues fing alles an, jetzt ist der Saxophonist Tommy Schneller gefragter denn je. Ob Powergebläse für Heavy Metal-Bands, ob mit Rocksängerin Suzi Quatro auf Tournee oder an der Seite von „Gott Of Schlager“ Christian Steiffen, der Osnabrücker Musiker ist äußerst vielseitig.