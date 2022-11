Sein Jubiläum im Show-Geschäft feiert Tom Gaebel mit seinem Orchester am 11. November in Osnabrück. Foto: Moritz Künster up-down up-down Swing-Jubiläum in der Osnabrückhalle Tom Gaebel und Orchester kommen am 11. November nach Osnabrück Von Thomas Wübker | 02.11.2022, 09:00 Uhr

Was haben James Bond, Elvis und Biene Maja gemeinsam? Sie tauchen im Jubiläums-Programm von Tom Gaebel auf, der am 11. November in der Osnabrückhalle gastiert.