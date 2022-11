Eine Person nimmt an dem Adventskalender teil, in dem sie die Antwort unter der Seite noz.de/adventskalender eingibt und auf den Button „Jetzt teilnehmen“ klickt. Eine Person nimmt an der Verlosung teil, in dem sie die richtige Antwort übermittelt hat. (Dazu ist in beiden Fällen eine vorherige Eingabe unter wahrheitsgemäßer Angabe des Namens, des Vornamens, Telefonnummer und der E-Mail-Adresse nötig.) Im Weiteren werden „Teilnehmer“ als solche definiert, die eine richtige Antwort übermittelt haben und somit an der Verlosung teilnehmen.