Prozessauftakt gegen Gisela O. (ehemalige Lehrerin) vor dem Landgericht Osnabrück - 21.11.2018 - O Symbolfoto: imago images/Lars Berg up-down up-down Prozess vor dem Landgericht Osnabrück Tödlicher Schuss in Frankfurt: Wie kam das Loch in die Hose des Angeklagten? Von Hendrik Steinkuhl | 21.09.2022, 17:24 Uhr

Noch immer steckt das Verfahren gegen zwei junge Männer aus der Region Osnabrück, die in Frankfurt einen Dealer ermordet haben sollen, in der Beweisaufnahme. Am aktuellen Verhandlungstag beantwortete der 21-jährige Angeklagte die Fragen des 20-jährigen Angeklagten – und dürfte seinem Komplizen Hoffnung gemacht haben.