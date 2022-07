Die beiden Angeklagten mit ihren Verteidigern am ersten Prozesstag. (Archivfoto) FOTO: Hendrik Steinkuhl up-down up-down Angeklagte aus der Region Osnabrück Tödlicher Schuss auf Frankfurter Dealer: Eine Kugel steckte noch im Lauf Von Hendrik Steinkuhl | 21.07.2022, 17:59 Uhr

Im Verfahren gegen zwei Männer aus der Region Osnabrück, die in Frankfurt einen 25-Jährigen ermordet haben sollen, ging es am fünften Verhandlungstag vor allem um die Spuren, die im Auto und an den Waffen der Angeklagten sichergestellt wurden.