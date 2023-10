„24 Stunden vor dem Organspendetag haben wir eine furchtbar schlimme Nachricht bekommen“, teilte Jers auf YouTube in einem bewegenden Video mit und sagte zugleich sämtliche Tattoo-Termine ab. Eigentlich würde er sonst nie öffentlich über sein Privatleben reden, doch die Verzweiflung ist groß. Die Diagnose hat sein Leben von jetzt auf gleich verändert. „Das ist mein Danach.“

Seine 16 Monate alte Tochter Hailey leidet an Mukopolysaccharidose Typ I, einer Stoffwechselerkrankung, die unbehandelt tödlich enden kann. Bereits einen Tag nach ihrer Geburt wurden im Krankenhaus auffällige Herzgeräusche festgestellt. Zunächst gingen die Ärzte von einem kardiologischen Problem aus, doch nach mehreren Untersuchungen erhielt die Familie nun die erschütternde Diagnose.

Enzymtherapie kann Symptome nur lindern

In dieser Woche war die Familie zum ersten Mal wegen einer Enzymtherapie in Hamburg am Universitätsklinikum Eppendorf. Drei bis vier Stunden dauert die wöchentliche Infusion, die die Symptome lediglich lindern kann. „Hailey hat das zum Glück gut mitgemacht“, sagt Jers. Überhaupt sei sie ein ganz normales, fröhliches Kind. Kleine Auffälligkeiten wie eine besondere Lichtempfindlichkeit oder ein kurzer Hals würde man erst bemerken, wann man darauf hingewiesen werde.

Stammzellenspende wird dringend gebraucht

Heilbar ist MPS nicht, doch eine Stammzellenspende kann den Verlauf abmildern, verzögern und das Gehirn vor Schaden bewahren. „Hailey braucht einen genetischen Zwilling“, sagt der 39-jährige Osnabrücker. Und das so schnell wie möglich.

Gina und Jimmy-Dean „Jers" Laubinger mit ihrer Tochter Hailey. Foto: privat

Jers ist in der Vergangenheit als Musiker und durch amüsante, aber auch informative Videos rund um das Thema Tätowieren bekannt geworden. Auf Instagram folgen ihm etwa 138.000 Nutzer, auf TikTok sind es rund 277.000. Zudem machte er Schlagzeilen, als er öffentlichkeitswirksam ein Wahlplakat der NPD entfernte und ein Benefizkonzert gegen Rechts veranstaltete. Beim Organspende-Aktionstag Mitte September ließen sich 231 Menschen in seinem Studio kostenlos tätowieren. Doch eine solche Welle an Sympathie, wie er sie in diesen Tagen erlebe, sei auch für ihn neu.

Auf der Internetseite www.betterplace.org haben Freunde unter dem Titel „Helden für Hailey“ ein Spendenkonto eingerichtet: „Die wöchentlichen Behandlungen von Hailey werden im 200 Kilometer entfernten Hamburg stattfinden. Aus diesem Grund fallen unter anderem Fahrt-, Verpflegungs- und vor allem Übernachtungskosten an. Mit euren Spenden wollen wir die Familie im Alltag und während der Behandlungen finanziell unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, so viel Zeit wie möglich mit ihrer Tochter zu verbringen“, heißt es auf der Seite. Binnen kürzester Zeit sind so 96.000 Euro (Stand 2. Oktober) zusammengekommen. „Mir fehlen die Worte“, sagt Jers.

„In Zukunft möchten wir über MPS aufklären und Awareness schaffen, da diese Erkrankung bei vielen Ärzten und sogar Fachärzten leider noch nicht bekannt ist“, sagt Gina Laubinger, die Mutter von Hailey. „Aufklärung ist uns sehr wichtig, da eine frühe Diagnose maßgeblich für den Krankheitsverlauf ist. Wir wollen ein Bewusstsein bei Eltern und Ärzten dafür schaffen, damit erkrankten Kindern schnellstmöglich an den richtigen Stellen geholfen werden kann.“

Typisierungsaktion am Sonntag

Am Sonntag, 8. Oktober, wird es von 12 bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion in der Baumstraße 12 (Virage) sein. Jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren kann sich als potenzieller Stammzellenspender registrieren lassen. Die Registrierung erfolgt über einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen. Unter www.dkms.de/hailey besteht zudem die Möglichkeit, sich online ein Registrierungsset zu bestellen.