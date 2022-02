Die Tochter von Johnny Cash, Rosanne Cash, hat sich bei Osnabrücker Musikern für ihre Teilnahme an der Aktion „OS goes Cash“ bedankt. Dabei coverten sie Songs ihres Vaters zu dessen 90. Geburtstag am 26. Februar 2022. Ab Samstag, 14 Uhr, sind die Songs auf dem Youtube-Kanal des Musikbüros Osnabrück zu sehen. FOTO: Michael Lavine Video von Rosanne Cash Tochter von Johnny Cash bedankt sich bei Osnabrücker Musikern Von Thomas Wübker | 25.02.2022, 12:19 Uhr

59 Bands und Musiker folgten dem Ruf des Musikbüros Osnabrück und Heinz Rebellius und coverten anlässlich der Aktion „OS goes Cash“ Songs zum 90. Geburtstag von Johnny Cash am 26. Februar 2022. Die Tochter des legendären Country-Sängers bedankt sich in einem Video, das wie alle anderen auch am Samstag um 14 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Musikbüros freigeschaltet wird.