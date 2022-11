Ist Rapper T-Low in Osnabrück das Opfer einer respektlosen Crowd geworden oder hat er den Vorfall aufgebauscht? Foto: Frederik Heede/Alando up-down up-down Logo NEO Im Video: Mit Popcorn und Kleingeld beworfen? Rapper T-Low erhebt Vorwürfe gegen Publikum in Osnabrück – aber stimmt seine Story? Von Alexander Kruggel | 02.11.2022, 05:55 Uhr

„Scheiß Crowd“ und „versnobbte 16-Jährige“? Der Tweet eines T-Low-Fans, der kein gutes Haar am Publikum des Rappers bei einem Auftritt in Osnabrück lässt, geht aktuell viral. Der Musiker bestätigt diesen Eindruck in den Sozialen Medien. Aber wie viel Wahrheit steckt in dieser Version der Geschichte? Wir haben nachgefragt.