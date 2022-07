Auf der Bank schmort kein Spieler gerne. Immerhin ist es ein kleiner Trost, im Laufe der Partie noch eingewechselt zu werden. Hier die Top 10 der Bundesliga-Spieler, denen dieses Schicksal am häufigsten wiederfuhr:

6. Alexander Zickler (Dresden, Bayern München): 102 (232)

7. Thomas Brdaric (Stuttgart, Düsseldorf, Leverkusen, Hannover, Wolfsburg): 99 (204)

8. Marcel Witeczek (Uerdingen, Kaiserslautern, München, Gladbach): 95 (410)

9. Martin Max (Gladbach, Schalke, 1860 München, Rostock): 93 (396)

10. Mike Hanke (Schalke, Wolfsburg, Hannover, Gladbach): 92 (237)

