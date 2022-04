Was ist los am Wochenende rund um Osnabrück?

Sommerfest von GZ-Ziegenbrink Trotz Regen feiert das Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink am Freitag, 22. August, seine Sommerparty.

Los geht es um 20.30 Uhr im Hauswörmannsweg 65. Ab 21 Uhr tritt dann die „Fats Meyer Revival Band“ auf und spielt bei ihrer Cover-Show Klassiker von The Police, Led Zeppelin, Beatles, U2, den Red Hot Chili Peppers, Katy Perry, den Beatles, den Stones, The Who, Travis, T. Rex, Billy Idol, The Ramones, Prince,und vielen mehr. Dazu gibt es Grillgut, diverse Cocktails und weitere Getränke. (cob) - Wo: Hauswörmannsweg 65 in Osnabrück - Wann: ab 20.30 Uhr - Eintritt: 8 Euro